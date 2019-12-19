Ташкент, , 15:19 — REGNUM В общественном транспорте Ташкента автоматизированная система оплаты проезда будет внедрена с 1 января 2020 года, сообщили 19 декабря в пресс-службе хокимията (администрации) города.

Отмечается, что автоматизированная система будет запускаться поэтапно. Сначала будут внедрены проездные карточки, действующие в течение месяца, а затем — карты ежедневной оплаты.

Электронная система оплаты вводится при сотрудничестве со шведской компанией BPC billet group, представители которой уже проводят обучение водителей, кондукторов и кассиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане на 10 тыс. населения приходится всего 2,3 автобуса, один микроавтобус и 12 минивэнов. В России на 10 тыс. населения приходится 11,7 автобуса.

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