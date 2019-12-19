Сеул, , 14:56 — REGNUM Ежедневное употребление блюд корейской традиционной кухни способствует снижению веса и уровня холестерина. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления по развитию сельских районов (RDA) и Сеульского университета.

В рамках исследования специалисты разделили 54 человека, страдающих избыточным весом, на три группы, которым на протяжении четырёх недель давали блюда определенной кухни.

Отмечается, что одной группе были предоставлены блюда североамериканской кухни, второй — блюда и продукты, рекомендованные органами здравоохранения США, третьей — блюда корейской кухни.

Специалисты выяснили, что у людей, рацион питания которых состоял из блюд корейской кухни, уровень холестерина в крови сократился в среднем на 9,5%, а у людей из других групп, напротив, повысился.

Отмечается, что употребление блюд корейской кухни способствует улучшению работы кишечника, снижению веса, предотвращению развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Известно, что подобное исследование было проведено в США семь лет назад. Специалисты из Южной Кореи и Соединённых Штатов доказали, что употребление блюд корейской кухни способствует снижению уровня холестерина и сахара в крови.

Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Nutrients. В 2020 году результаты также будут опубликованы в European Journal of Nutrition.