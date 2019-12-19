Тункинский район, Бурятия, , 10:32 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии завершена установка мюонных детекторов для проекта гамма-обсерватории TAIGA. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, оборудование позволит повысить эффективность поиска космических частиц высокой энергии.

Всего установлено и готово к использования 48 детекторов. В ходе выполнения проекта гамма-обсерватории, головной организацией которого является Иркутский государственный университет, учёные намерены решить ряд фундаментальных астрофизических задач. В частности, обнаружить источники космических частиц с энергией порядка 1015 эВ.

«Также ученые надеются обнаружить процессы, которые будут способствовать развитию космологических теорий возникновения и эволюции ранней Вселенной», — отметили в институте.

Отмечается, что эксперименты на ускорителях очень скоро достигнут своего технологического предела. По словам старшего научного сотрудника института Евгения Кравченко, сегодня даже не обсуждается строительство ускорителя с энергией 1000 ТэВ. При этом космос является «природным» ускорителем, который всегда работает и производит частицы с гораздо большими энергиями, чем в Большом адронном коллайдере.

«Одна из целей гамма-обсерватории TAIGA — наблюдать небо в новом энергетическом диапазоне. Мы надеемся открыть источники космических лучей с энергией порядка 1000 ТэВ, определить состав космических лучей в сверхвысоких энергиях, обнаружить ранее неизвестные частицы, которые могут стать указанием на Новую физику, за пределами стандартной модели», — отметил он.

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