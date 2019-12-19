Наньчан, Китай, , 07:09 — REGNUM Более 200 изделий из керамики и фарфора, которые были найдены в двух печах обжига времен династии Сун (960−1279 н. э.), представлены на выставке в уезде Даюй провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Выставка стартовала 16 декабря и продлится 20 дней, сообщил куратор музея уезда Даюй Хуан Минь. Две печи обжига площадью 1600 кв. метров, были найдены в деревне Синьюй уезда Даюй в июне 2018 года во время строительства дороги. Раскопки стартовали в августе 2019 года. Благодаря им было извлечено более 200 изделий из керамики и фарфора.

Даюй расположен на пересечении южной провинции Гуандун и центральной провинции Хунань, являясь важной артерией во внутренние регионы Китая во времена Шелкового пути, утверждают эксперты. При этом учеными было найдено 30 тыс. поломанных изделий, на которые пришлось всего 30 целых.

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