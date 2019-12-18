Москва, , 17:57 — REGNUM Четыре орбитальных аппарата и космический телескоп CHEOPS успешно отделились от ракеты-носителя «Союз-СТ-А», запущенной с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает 18 декабря газета «Известия» со ссылкой на оператора полета компанию Arianespace.

От ракеты отошли итальянский радиолокационный спутник COSMO-SkyMed Second Generation, европейский космический телескоп CHEOPS, а также малые орбитальные аппараты OPS-SAT, EyeSat и ANGELS.

Представители компании Arianespace выразили благодарность российской корпорации «Роскосмос», НПО Лавочкина, РКЦ «Прогресс» и ЦЭНКИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря ракета-носитель «Союз-СТ-А» стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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