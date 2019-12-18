Сеул, , 14:34 — REGNUM В 2018 году в Южной Корее потратили на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 85,7 трлн вон (~$73,35 млрд), что является пятым показателем в мире. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

По их словам, в прошлом году на НИОКР было выделено на 8,8% больше, чем в 2017 году. Объём расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по отношению к ВВП страны также увеличилось на 0,26%, до 4,81%.

Отмечается, что государственные инвестиции в данную область увеличились на 3,5%, до 18,3 трлн вон (~$15,6 млрд), а частные — на 9,4%, до 65,7 трлн вон (~$56,23 млрд).

По состоянию на конец 2018 года в стране насчитывалось 51 170 исследователей, что на 6,5% больше, чем годом ранее. 71,6% из них осуществляют свою деятельность в крупных компаниях, 21,1% — при университетах, 7,3% — в государственных учреждениях.

Число женщин-исследователей в стране также увеличилось на 7,9%, до 104 728 человек (20,4%), однако данный показатель ниже отметки России (39,5%), Великобритании (38,7%) и Германии (27,9%).