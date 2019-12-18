Симферополь, , 11:32 — REGNUM Мониторинг содержания нефтяных углеводородов в прибрежных водах крымского побережья показал некритичный уровень загрязнения воды. Об этом журналистам заявил научный сотрудник Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН Сергей Алёмов.

«Несмотря на постоянное присутствие нефтяных углеводородов в морской воде, экологическая обстановка по данному показателю характеризуется как стабильная. Уровни загрязнения, несмотря на превышение в отдельных случаях установленных нормативов, далеки от поражающих», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН сообщили о том, что прибрежные акватории западного Крыма наиболее подвержены нефтяному воздействию.

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