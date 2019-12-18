Симферополь, 18 декабря 2019, 11:32 — REGNUM Мониторинг содержания нефтяных углеводородов в прибрежных водах крымского побережья показал некритичный уровень загрязнения воды. Об этом журналистам заявил научный сотрудник Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН Сергей Алёмов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН сообщили о том, что прибрежные акватории западного Крыма наиболее подвержены нефтяному воздействию.
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