Симферополь, , 11:05 — REGNUM Прибрежные акватории западного Крыма наиболее подвержены нефтяному воздействию. Такое мнение журналистам высказал научный сотрудник Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН Сергей Алёмов.

«Наиболее подвержены нефтяному воздействию в настоящее время прибрежные акватории западной части Крыма. Это в первую очередь связано со стоком Европейских рек и особенностями гидрологического режима моря, а также Керченское предпроливье — район интенсивного судоходства», — уверен специалист.

Он также отметил, что Кавказское побережье в меньшей степени подвержено воздействию нефтяного загрязнения по сравнению с крымским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма сообщили о том, что акватория вдоль набережной Керчи покрыта плёнкой и пятнами нефтепродуктов радужного цвета, не разрывающимися при волнении моря.

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