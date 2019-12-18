Симферополь, 18 декабря 2019, 11:05 — REGNUM Прибрежные акватории западного Крыма наиболее подвержены нефтяному воздействию. Такое мнение журналистам высказал научный сотрудник Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН Сергей Алёмов.
Он также отметил, что Кавказское побережье в меньшей степени подвержено воздействию нефтяного загрязнения по сравнению с крымским.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма сообщили о том, что акватория вдоль набережной Керчи покрыта плёнкой и пятнами нефтепродуктов радужного цвета, не разрывающимися при волнении моря.