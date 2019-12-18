Шицзячжуан, Китай, , 06:40 — REGNUM Три фигурки из белой керамики «племена с севера» были найдены в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

Фигурки относятся к временам династии Тан (618−907 гг.). Они были найдены на строительной площадке в деревне Чжаопай уезда Наньзэ, сообщили в местном департаменте защиты культурных реликвий.

Три реалистичные фигурки высотой полметра каждая были созданы по образу вельможи с капюшоном и пучком волос на голове, а также воина в доспехах с длинной бородой и торговца, от которого осталась лишь голова с усами и высокой переносицей.

Все эти фигурки являются погребальными предметами и принадлежали одному из государственных мужей того времени. Они представляют собой высокую научную ценность, поскольку дают представление о развитии погребальных обычаев династии Тан.

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