17 декабря 2019 | Время чтения 1 мин

Принято говорить, что именно победа имеет много родителей, а поражение всегда сирота. В данном случае именно у проигравших оказалось множество отцов. Или отчимов?

Андрей Мартынов, , 20:57 — REGNUM



Василий Цветков. Белое дело в России: 1920–1922 гг. М.: Яуза-Каталог; Издательство «Якорь», 2019

Василий Цветков. Белое дело в России: 1920−1922 гг. М.: Яуза-Каталог; Издательство «Якорь», 2019

Второй том истории военно-политического строительства отечественной контрреволюции в годы Гражданской войны (о первом мы писали тут) охватывает период от ноября 1919 г. (последние месяцы деятельности правительства адмирала Александра Колчака) до заключительных боев на Дальнем Востоке (правительство братьев Меркуловых, поход генерала Анатолия Пепеляева).

Впрочем, автор исследования московский историк Василий Цветков (МПГУ) расширяет временные рамки монографии, касаясь сюжетов, относящихся к предыдущим годам, но не вошедших в первый том. К ним могут быть отнесены отношения Русской православной церкви и белых, а также отношения с правыми (монархическими) структурами, для которых декларируемое антибольшевистскими правительствами «непредрешенчество» («разрешение основных государственно-национальных и социальных вопросов откладывается до Учредительного собрания») мыслилось как чуть ли не «революционный» акт и априори затрудняло сотрудничество с ними.

Подробно разбирает ученый и причины поражения Белого движения. По мнению Цветкова, «именно военные неудачи на фронтах составили главную причину его поражения». Но это не значит, что на него не повлияли иные факторы. К последним автор книги относит конфликты между военными и гражданскими структурами, когда «в условиях подвижности фронтов, борьбы с повстанческим движением в тылу военные вполне обоснованно и закономерно стремились к осуществлению функций гражданского руководства, игнорируя структуры местного самоуправления», зачастую не имея при этом достаточного опыта.

Также неустойчивость тыла предопределило отсутствие прочной представительной власти.

Принцип «Единой и неделимой России» вызвал конфликты не только с возникшими на территории бывшей империи государствами и государственными образованиями (Украина, закавказские республики), но и со «стремившимся к максимальной автономии (вплоть до суверенитета)» казачеством (конфликты Колчака и Семенова, Деникина и Кубанской рады).

Из других дестабилизирующих факторов Цветков акцентирует свое внимание на вопросах, связанных с внешнеполитической ориентацией (Германия или Антанта, особенно до поражения Берлина в Первой мировой войне), а также на конфликтах между политиками (Александр Кривошеин и Николай Астров).

Принято говорить, что именно победа имеет много родителей, а поражение всегда сирота. В данном случае именно у проигравших оказалось множество отцов. Или отчимов?

Читайте ранее в этом сюжете: Политическая история Белого дела