Москва, , 20:40 — REGNUM В Москве после тяжелой болезни скончался Илья Михайлович Числов (14.03.1965−16.12.2019) — учёный, литератор и общественный деятель, славист, переводчик, эссеист, публицист. Один из ведущих отечественных сербистов, член Союза писателей России и Союза писателей Сербии. Был председателем Общества Русско-Сербской дружбы с 1996 года и до своей кончины.

И.М. Числов — главный редактор Собрания творений свт. Николая Сербского (с 2005 г.), составитель первой двуязычной Антологии сербской поэзии ХХ века (2003), исследователь духовного наследия св. Саввы Сербского и редактор трудов прп. Иустина (Поповича), организатор международных культурных проектов. Числов перевел десятки книг современных авторов и признанных классиков сербской литературы. Был обладателем наград Русской православной церкви (Московского Патриархата), отечественных и зарубежных дипломов, лауреатом литературных премий.

Публицист Ирина Ушакова так говорит об И.М. Числове:

«Будучи человеком академического склада, ученым Числов блестяще окончил славянское отделение МГУ им. М. Ломоносова), он мог читать (и читал), помимо любимой славистики, курс мировой истории, курс латыни на сербском языке. Он мог бы быть востребованным на университетской кафедре любой европейской страны. Но он не мог жить без России. Числов преподавал сербский язык детям в маленькой православной гимназии на окраине Москвы, чтобы кормить семью».

Ученица И.М. Числова, выпускница Государственной академии славянской культуры, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы Елена Осипова, говоря о нём, подчеркивает, что Илью Михайловича отличала огромная любовь к сербскому народу и глубочайшее знание его истории, культуры:

«Обладая несгибаемой волей, огромным самопожертвованием и трудолюбием, сам являясь носителем высокой филологической культуры, одарённый от Бога удивительным даром слова, он последовательно и бескопромиссно боролся за нашу исконную славянскую правду и подлинную сербскую культуру против всевозможных подмен и суррогатов, во всем и всегда неизменно стремясь поступать по правде Божией».

«Он много сделал для России и Сербии, для писателей, для образования и просвещения, для церкви и народной дипломатии. «Человек без мобильного телефона» (не пользовался им принципиально!), он успел сделать столько, что хватило бы на несколько зрелых, состоявшихся жизней. Илья Числов — выдающийся деятель славянского мира, великий гражданин России», — говорит писатель Лидии Сычёва, главный редактор сайта «Славянства — Форум славянских культур», автором которого был И.М. Числов.