Рим, , 17:07 — REGNUM Регулярное употребление острого перца снижает риск инфаркта миокарда, сообщает EurekAlert!

К такому выводу пришли специалисты Средиземноморского неврологического института (Италия). По их данным, люди, которые порядка четырёх раз в неделю и чаще употребляли перец чили, на 40% реже умирали от инфаркта, чем те, кто перец не ел.

Отметим, что в исследовании принимали участие почти 23 тыс. человек. Эксперимент проводился на протяжении восьми лет.

Напомним, сердечно-сосудистые заболевания являются одной из наиболее частых причин смерти человека. Учёные ищут способы профилактики болезней сердца.

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