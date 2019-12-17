Нур-Султан, , 14:51 — REGNUM Фасад мэрии Тель-Авива окрасили в цвета национального флага Казахстана в честь Дня независимости республики, написали 17 декабря на официальной странице посольства Израиля в Нур-Султане в Twitter.

Акция прошла в ночь на 17 декабря по инициативе израильского посольства в Казахстане. «Желаем вам мирного неба над головой, благополучия и процветания этой гостеприимной стране!» — говорится в сообщении диппредставительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в честь Дня независимости Казахстана 16 декабря в цвета национального флага республики был выкрашен фасад самого высокого небоскреба в мире — Бурдж-Халифа в Дубае.

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