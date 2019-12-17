Москва, , 13:49 — REGNUM В Сколково на площадке международного форума-выставки «Чистая страна», где сейчас обсуждается нацпроект «Экология», подписано соглашение с тремя вузами, которые станут основой образовательного кластера в сфере переработки промышленных отходов. Документ подписан федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов — ФГУП «РосРАО», Вятским государственным университетом (Киров), Саратовским государственным техническим университетом им. Ю.А.Гагарина, Российским химико-технологическим институтом им. Д.И.Менделеева (Москва), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства президент РФ в ПФО.

Учебные заведения будут заниматься созданием новых технологий переработки отходов и подготовки специалистов в этой сфере.

В настоящее время опасные отходы — промышленные отходы, ртутные лампы и градусники, батарейки и автомобильные аккумуляторы — в лучшем случае отправляются на мусорные полигоны, но чаще всего попадают на несанкционированные мусорные свалки. В Приволжском федеральном круге на базе объектов по уничтожению химического оружия (УХО) планируется строительство комплексов по переработке отходов I и II классов опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России должно появиться четыре таких комплекса — в Курганской области, Удмуртии, Кировской и Саратовской областях.

Во всех регионах создания новых объектов окрестило новые комплексы «заводами смерти». В Удмуртии, Саратовской и Кировской областях, а также в соседних с будущими комплексами регионах регулярно проходят протестные акции.

Ранее заместитель генерального директора РосРАО Максим Корольков говорил, что на объектах будет перерабатываться около 350 видов опасных отходов, которые относятся к I и II классу опасности. Обобщенно отходы можно разделить на три группы: смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот; ртутьсодержащие отходы; сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы. Это будет замкнутый цикл переработки, что исключит необходимость захоронения отходов на объекте, а также сброс сточных вод.

При этом даже власти некоторых регионов не понимают, что будут из себя представлять новые комплексы переработки. В частности, глава кировского Законодательного собрания Владимир Бакин говорил, что у региональных властей нет понимания, какой конкретно комплекс будет построен в Марадыково.