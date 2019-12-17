Ташкент, , 11:17 — REGNUM Специалисты в Узбекистане возобновили работы по созданию зеленых насаждений на высохшем дне Аральского моря. Об этом 17 декабря заявил начальник пресс-службы МЧС республики Мурад Садыков на странице ведомства в Facebook.

По его словам, за прошедший посевной сезон удалось озеленить 500 тыс. га, в текущем году планируется создать зеленые насаждения на пощади 700 тыс. га. Для выполнения работ задействовано два самолета Ан-2.

Применяются также меры, позволяющие повысить приживаемость растений. Кроме того, продолжается посадка саженцев, выращенных в специальных питомниках.

Отметим, в Узбекистане действует государственная программа по освоению дна Аральского моря. Координацию деятельности в рамках программы выполняет МЧС республики.

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