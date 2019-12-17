Батуми, Грузия, , 10:47 — REGNUM Символическую капсулу на месте, где запланировано начало строительства городка образования и науки в Батуми, заложили 16 декабря министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Об этом сообщает пресс-служба минобразования.

Сообщается, что Батумский городок будет аналогом комплекса, который начали строить в Тбилиси. Планируется создать школу с лабораториями, библиотеками, спортивными площадками и кампусом на 100 учеников.

Общая стоимость проекта оценивается в 11,3 млн лари (около $ 3,8 млн). Кроме того, в городке образования планируется построить школу искусств и профучилише.