Сантьяго, , 10:17 — REGNUM Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии. Соответствующий пресс-релиз опубликован на Phys.org.

Так, ученые изучили две статуи у вулкана Рано Рараку и нашли доказательства того, что возводили истуканов для повышения урожайности земли. Подножие вулкана имело плодородные почвы благодаря высокому содержанию фосфора и кальция.

Это место служило для местных жителей источником не только камня, но и плодородных земель, которые необходимы для ведения сельского хозяйства, выяснили ученые. Кроме того, исследование подтвердило, что в этом районе выращивали ряд культур.

Как сообщало ИА REGNUM, остров Пасхи, который принадлежит с 1988 года Чили, получил мировую известность благодаря каменным изображениям людей — моаи. Остров получил название Рапа-Нуи («Большой Рапа») от таитянских мореплавателей. Так они отличали его от другого острова, Рапа-Ити («Малый Рапа»), который находится на 650 км южнее Таити.

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