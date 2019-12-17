Ханты-Мансийск, , 10:11 — REGNUM В ХМАО институт российской истории Российской академии наук готовит к выпуску первые тома «Академической истории Югры». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей.

Реализация проекта «Академическая история Югры» рассчитана на три года. Отправной точкой истории автономного округа служит 900-летие с момента упоминания Югры в русских исторических летописях.

Первые тома академического издания появятся к 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа, которое регион отметит в 2020 году. В реализации проекта участвуют 30 российских учёных.

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