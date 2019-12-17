Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) обнаружили в Млечном пути следы мощнейшей вспышки звездообразования, сообщается на сайте обсерватории.

По мнению ученых, около миллиарда лет назад в данном районе почти одновременно взорвались сотни тысяч сверхновых звезд. Они отметили, что звезды в нашей Галактике формировались не постепенно, как это считалось раньше, а вспышка стала одним из самых энергетически мощных событий во всей истории Млечного Пути.

По мнению астрономов, около четверти существующих в настоящее время галактик пережили столкновения и слияния с себе подобными, они происходят почти постоянно.

Млечный Путь не переживал подобных вспышек звездообразования, поскольку сталкивался с относительно небольшими карликовыми галактиками, расположенными на небольшом расстоянии от него. Ученые выяснили, что это представление было ошибочным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские астрономы обнаружили необъяснимый избыток поступающего газа в нашу галактику — Млечный путь. Одним из возможных объяснений этого явления может быть то, что новый газ поступает из межгалактической среды. Млечный Путь, используя свое значительно большее гравитационное притяжение, чем у своих небольших по размеру спутниковых галактик, может выкачивать из них ресурсы.