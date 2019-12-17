Сантьяго, , 07:41 — REGNUM Интернациональный коллектив археологов и почвоведов доказал, что древние полинезийцы воздвигали на о. Пасхи каменных истуканов для сохранения плодородия земли, сообщает сайт Phys.org.

Учёные из США, Новой Зеландии и Чили изучили две статуи у вулкана Рано Рараку и полагают научно доказанным то, что целью возведения статуй было повышение урожайности земель острова.

Почвоведы выявили, что подножие вулкана имело весьма плодородные почвы благодаря высокому содержанию фосфора и кальция, археологи же подтвердили факт выращивания нескольких культур.

Остров Пасхи — одна из загадок для учёных. Около 2000 лет назад здесь существовала оригинальная цивилизация полинезийцев Рапануи, после которой осталось множество гигантских истуканов-моаи.

Эта цивилизация практически исчезла до открытия острова европейцами. Причинами этого учёные называют истощение ресурсов из-за истребления лесов и животных полинезийцами и, как следствие, — войну между разными племенами аборигенов.

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