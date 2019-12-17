Якутск, , 04:22 — REGNUM Клиника мединститута Северо-Восточного федерального университета получило до 2024 года Свидетельство на на право проведения клинических исследований лекарств, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы СВФУ, лекарственные препараты будут исследовать на безопасность и их эффективность для пациентов с определенными заболеваниями. Аккредитация — отличная возможность для новых исследований в области медицины, фармакологии.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы примут в ближайшие дни закон о взаимозаменяемости лекарств, доступ к реестру препаратов будет открытым, по интернету.