Нижний Новгород, , 21:53 — REGNUM В ходе заседания наблюдательного совета в Нижегородском государственном университете им. Н. И Лобачевского (ННГУ) главой совета был избран губернатор Глеб Никитин. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Никитин поблагодарил за доверие и отметил, что считает этот пост серьезным вызовом.

«Университет имеет огромное значение и является драйвером развития для всего региона. Наука — одно из приоритетных направлений для Нижегородской области», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что на уровне страны сейчас меняется политика, и региональные власти не будут ограничены в возможности осуществлять свои полномочия в сфере высшего образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ННГУ является участником проекта 5−100. С 2013 года вузы проекта получили поддержку более чем на 70 млрд рублей. Всего в рамках проекта поддержку получает 21 вуз страны. Планируется, что число участников проекта будет расширено с 21 до 30 высших учебных заведений России.

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