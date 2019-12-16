Пущино, Московская область, , 13:12 — REGNUM Антиоксидант астаксантин, получаемый из морских водорослей, лосося и форели, предотвращает массовую гибель клеток сердца при накоплении в них химически агрессивных молекул. Об этом сообщает 16 декабря пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН со ссылкой на исследование в журнале Antioxidants.

Учёные провели опыты на крысах и выяснили, что астаксантин делает митохондрии в клетках сердца более устойчивыми перед кальций-зависимым стрессом. Вероятно, дальнейшие исследования подтвердят эффективность этого антиоксиданта для улучшения функционирования сердечной мышцы.

Митохондрии в клетках играют роль «энергостанций» и при определённых негативных условиях разрушаются, это приводит к гибели клетки. Антиоксиданты могут замедлять или останавливать процесс разрушения клетки.

Одной из двух популяций крыс давали пищу с добавлением астаксантина. Через две недели учёные увидели, что митохондрии этих крыс значительно лучше сопротивлялись действию свободных радикалов и других молекул, которые возникают в клетках в негативных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее петербургским учёным удалось создать технологию избирательной доставки противоопухолевых препаратов прямо к очагу заболевания.

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