Москва, , 08:56 — REGNUM Голодание длительностью от 12 до 36 часов положительно влияет на организм человека, так как активизирует иммунную систему. Об этом рассказал RT доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем имени Валерия Горбатова Валерий Сергеев.

При голодании организм начинает перерабатывать старые, изменённые и нефункционирующие клетки. Они превращаются в глюкозу, которая идёт на выработку энергии. Кроме того, голодающий организм вырабатывает энергию из жирных кислот, а это ведет к сокращению веса, нагрузки на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

Организм не получает питания извне и входит в состояние стресса. Активизируются защитные силы, происходит перезапуск иммунной системы и начинается борьба с инфекциями, грибками и вирусами.

Самые распространённые схемы краткосрочного голодания — «12/12», «14/10» и «16/8». В первом случае последний приём пищи происходит в 19:00, завтрак — в 07:00, во втором — ужин в 18:00, завтрак 07:00. Третий вариант — ужин в 16:00 и завтрак в 08:00 подойдёт желающим нарастить мышечную массу.

Еще один вариант — сократить рацион в выходные до 500 калорий в день женщинам и 600 калорий — мужчинам. Воду лучше продолжать пить при всех схемах. До начала голодания лучше проконсультироваться с врачом.