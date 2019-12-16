Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:04 — REGNUM Сотрудники комиссии науки и технологий Танзании (COSTECH) при сотрудничестве с представителями Технологического института Дар-эс-Салама (DIT) подписали договор об оказании технологического содействия исследовательским институтам в сфере защиты окружающей среды и диких животных страны. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, организации обязались оказывать содействие в публикации и интерпретации соответствующих статистических и исследовательских данных.

Выступая на пресс-конференции в Дар-эс-Саламе, генеральный директор COSTECH Амос Нунгу заявил, что основная цель соглашения — документация результатов проводимых в стране исследований о биологическом разнообразии. Нунгу подчеркнул, что в сфере защиты окружающей среды особенно важно фиксировать результаты исследований, в частности, в образовательных целях современного и будущего поколения.

«Мы учредили совместный проект DIT и COSTECH, в котором мы являемся координаторами, а экспертами выступают различные исследовательские институты, однако, пользуясь своей ответственностью перед обществом, мы также намерены говорить об охране природы и туризме, в настоящее время принимаются огромные усилия по защите окружающей среды и проведению исследований, которые не только повышают нашу осведомленность, но и должны оказать соответствующее влияние на будущие поколения», — заявил Нунгу.

Со своей стороны, заместитель директора Технологического университета Дар-эс-Салама, ответственный за финансовую деятельность учреждения, Наджат Мохаммед заявил, что в DIT обязались разработать электронную систему для охраны биологического разнообразия Танзании. По его словам, после ее введения в эксплуатацию в системе можно будет получить подробную информацию о каждом биологическом виде, проживающем в Танзании.

«Данные о биологическом разнообразии важны для развития любой нации, потому что без живых существ не станет самой жизни, без растений, животных и насекомых жизнь человека жизнь человека подвергнется опасности, так как именно они — источники продуктов питания, стабильного климата, выпадения осадков и других нужд человека как, например, лекарства», — заявил Мохамед.