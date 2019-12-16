Пекин, , 06:48 — REGNUM Форум по авиационной безопасности прошел в Пекине с обсуждением расследования авиапроисшествий, их профилактики и улучшения авиабезопасности, сообщает агентство Синьхуа.

Всего 15 уважаемых военных и гражданских экспертов поделились последними сведениями касательно теории и практики в области военной безопасности в Поднебесной. Эксперты также обменялись идеями касательно новых технологий улучшения безопасности в аэропортах, контроля рисков на боевых вылетах, а также обеспечения безопасности посредством технологий больших данных.

Спонсором мероприятия выступило Китайское общество аэронавтики и астронавтики. В нем приняли участие более 200 ученых из вооружённых сил КНР и из гражданского сектора. Форум завершился 12 декабря.