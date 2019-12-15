Санкт-Петербург, , 23:45 — REGNUM Учёные из Санкт-Петербурга создали технологию избирательной доставки противоопухолевых препаратов с помощью стволовых клеток, внутри которых находятся микрокапсулы с препаратом. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО).

Проблема противораковой терапии заключается в том, что для достижения эффекта приходится использовать большие дозы токсичного для организма препарата. К тому же опухоль представляет собой довольно плотное образование с ограниченным кровотоком, в результате чего доступ препарата к нему ограничен. Поэтому усилия учёных направлены на создание систем адресной доставки химиопрепаратов прямо в опухоль.

Учёные из Университета ИТМО предложили доставлять препарат в очаг заболевания с помощью стволовых клеток, которые имеют свойства мигрировать в очаг новообразования. При этом внутрь стволовых клеток они поместили полиэлектролитные микрокапсулы из полимеров и диоксида кремния. Внутри капсулы находится противоопухолевый препарат. При этом капсула является светочувствительной. Если место, где находится опухоль облучить инфракрасным лазером, то капсула растворится и высвободит препарат.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные из Еврейского университета в Иерусалиме нашли способ открыть каналы в раковых клетках для избирательной доставки в них противораковых химиотерапевтических средств.

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