Сингапур, , 23:30 — REGNUM Сингапурские учёные разработали антимикробный полимер, способный уничтожать устойчивые к антибиотикам бактерии, включая биоплёнки. Об этом сообщает портал Eurekalert.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) антибиотико-резистентные бактерии являются причиной смерти как минимум 700 тыс. человек в год. Поэтому разработка новых антибактериальных агентов является чрезвычайно актуальной.

Альфа-пептиды, взятые за основу для создания нового полимерного препарата, уже использовались для лечения резистентных бактерий, однако, являлись крайне нестабильными и проявляли высокую токсичность.

Созданный исследователями из Сингапурского альянса исследований и технологий ко-бета-пептид продемонстрировал хорошую антимикробную активность, низкую токсичность и высокую стабильность. Он медленно разлагается в организме, поэтому его действие продолжается долгое время.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что австралийские учёные соединили два известных лекарства и получили эффективное средство против бактерий, принявших форму биоплёнки — крайне устойчивой формы существования бактерий.

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