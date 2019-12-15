Ирвайн, США, , 22:06 — REGNUM Самым глубоким местом на Земле оказалась впадина Денмана — траншея глубиной 3,5 км ниже уровня моря, находящаяся под одноименным ледником в Антарктиде. Об этом сообщает Newsweek.

Международная команда учёных во главе с гляциологами из Калифорнийского университета в Ирвайне, изучая рельеф Антарктиды с помощью радарных и спутниковых снимков, обнаружила жёлоб под ледником Денмана невероятных размеров. Его длинна составляет 100 километров, ширина 20 километров, а глубина 3,5 километра, что является самой глубокой точкой на суше.

Отметим, что самой глубокой точкой на Земле является Марианская впадина, имеющая глубину 11 километров. Открытие учёных поможет прогнозировать, как Антарктика будет реагировать на изменение климата.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, учёные из проекта SALSA (Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access) нашли в воде подлёдного озера Мерсер в Антарктиде останки ракообразных и тихоходок.

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