Сан-Диего, США, , 20:50 — REGNUM Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего определили, что люди, имеющие смысл жизни имеют гораздо лучшее самочувствие и более счастливы, чем те, у кого он отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

В рамках исследования, которое длилось три года, были изучены данные 1042 взрослых людей в возрасте от 21 до 100 лет. Оказалось, что наличие смысла в жизни положительно влияет на физическое, психическое благополучие, умственные способности и продолжительность жизни. Люди, не имеющие смысла жизни, или пытающиеся его отыскать, гораздо чаще находятся в состоянии стресса.

Наиболее опасным периодом учёные назвали возраст после 60 лет. В это время люди уходят с работы, теряют своих друзей и близких, и могут потерять и смысл жизни, что негативно скажется на их самочувствии.

Напомним, что согласно концепции психолога Виктора Франкла наличие смысла жизни — является фундаментальной потребностью человека. Согласно исследованиям Франкла и учёным его школы, страдание от бессмысленности жизни — самое распространённое в настоящее время психическое заболевание. Смысл не может быть одинаковым для каждого человека, но его общие направления — это: любовь, творчество, забота о других людях и самопожертвование.

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