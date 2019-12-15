Лондон, , 18:48 — REGNUM Известный учёный из Гарвардского университета создаёт приложение для знакомств, которое подбирает пару по генетической совместимости потенциального партнёра. Об этом сообщает портал ZME Science.

Биолог Джордж Чёрч является одним пионеров проектов «Геном человека» и «Редактирование генов». В недавнем интервью в программе «60 минут» на телеканале CBS он рассказал, что работает над приложением для знакомств на основе генетики. Учёный хочет, чтобы люди заводили пары, в которых появлялось бы как можно меньше детей с наследственными заболеваниями. Эксперты уже раскритиковали идею за то, что она слишком похожа на евгенику, практиковавшуюся нацистами.

Джордж Чёрч, помимо значительного вклада в науку, также известен тем, что его исследования финансировались Джеффри Эпштейном, американским финансистом, осуждённым за педофилию и торговлю несовершеннолетними для сексуальных услуг.

В августе этого года он был найден мёртвым в своей камере. По сообщениям в СМИ Эпштейн хотел разработать способ одновременного осеменения собственным геномом по 20 женщин одновременно. Процедуру предполагалось осуществлять на ранчо Зорро площадью 33 тыс. квадратных футов в Стэнли, штат Нью-Мексико.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании создали мобильное приложение для знакомств, в котором коровы смогут найти себе оптимальную пару по внешним данным животных и их генетическим параметрам.

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