Мехико, , 18:02 — REGNUM Впервые в истории целый квартал из 50 домов создаётся с помощью технологии 3D-печати. Об этом сообщает New Atlas.

Используя 3D-принтер Icon Vulcan II, выдавливающий цемент слой за слоем, на юго-востоке Мексики в Табаско для семей, живущих в крайней нищете, сооружаются дома площадью 500 кв. метров каждый. Печать одного дома занимает сутки, затем производятся отделочные работы и установка крыши. Два дома уже построены и вскоре их заселят две семьи. Стоимость дома они будут выплачивать 7 семь лет по 400 мексиканских песо в день (1300 рублей в месяц).

Планировка дома выглядит весьма комфортно. В домах есть две спальни, гостиная, кухня, ванная комната, площадка для обедов на свежем воздухе. Дома рассчитаны выдерживать местную сейсмическую активность и погодные условия. Некоммерческая строительная компания New Story планирует достроить и заселить оставшиеся 48 домов квартала к следующему году.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания Fuseproject, занимающаяся промышленным дизайном, представила проект деревни, дома в которой будут построены методом 3D-печати.

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