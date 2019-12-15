Пекин, , 10:43 — REGNUM Китайские учёные ведут предварительную разработку программы по поиску жизни на экзопланетах, которая будет запущена в 2030 году, заявил глава Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе. Об этом сообщает China Daily.

Глава CASC рассказал о программе, получившей название Miyin, на лекции в Бэйханском университете. В рамках этой программы будет запущено несколько астрофизических обсерваторий с детекторами различных типов, что поможет учёным найти потенциально обитаемые экзопланеты вблизи Солнечной системы. Цзе подчеркнул, что этот проект станет одним из ключевых для государственной аэрокосмической корпорации.

Издание отмечает, что материалы о разработке подобной программы появлялись и раньше, но выступление Юань Цзе стало первым официальным подтверждением этой информации. В предварительной подготовке программы участвует несколько академиков Китайской академии наук, а также учёные из Пекинского университета, Технологического университета Даляня и Нанкинского университета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нобелевская премия 2019 года была вручена американскому физику Джеймсу Пиблзу, и швейцарским астрономам Мишелю Майору и Дидье Кело. Учёные из Швейцарии в 1995 году сделали первое подтвёржденное открытие экзопланеты возле солнцеподобной звезды 51 Пегаса. В настоящее время обнаружено более 4 тысяч экзопланет.