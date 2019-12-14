Оттава, , 22:41 — REGNUM Канадские учёные разработали самоочищающуюся поверхность из пластика, отталкивающую все виды бактерий и любые формы загрязнения. Об этом 13 декабря сообщает портал PHYS.ORG.

Исследователи из Университета МакМастера научились текстурировать поверхность пластика микроскопическими морщинами, так, что это исключает задержку на поверхности материала любых внешних молекул. Снимки, сделанные электронным микроскопом, показывают, что бактерии не могут при такой обработке задержаться на поверхности.

В плёнку из этого материала можно упаковывать пищевые продукты, покрывать поверхности, на которых могут скапливаться бактерии (стены, перила, дверные ручки). При этом материал оказался гибким, долговечным и недорогим в производстве.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что на основе оксидов легких металлов учёные из Санкт-Петербурга создали уникальный материал, который при покрытии им смартфонов и планшетов наделяет их экраны самоочищающимися и бактерицидными свойствами.

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