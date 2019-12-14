Бонн, Германия, , 20:52 — REGNUM Команда музыковедов и программистов создаёт искусственный интеллект, знающий творчество Людвига вана Бетховена настолько, что по черновикам сможет дописать десятую неоконченную симфонию великого немецкого композитора. Об этом сообщает TechXplore.

Десятую симфонию Бетховен оставил незаконченной, несмотря на то, что начал работу над ней вместе со знаменитой Девятой симфонией. Остались записки в нотной книжке, несколько заметок и черновиков. Теперь музыковеды и программисты пытаются завершить незаконченную симфонию, загрузив в искусственный интеллект все работы Бетховена, так, чтобы программа смогла дописать произведение в стиле композитора. Работу предполагается завершить к 250-летию со дня рождения Бетховена в следующем году.

Руководитель архива в доме Бетховена Кристина Сигерт назвала прогресс в совершенствовании композиторской программы впечатляющим. При этом она настаивает, что инновация не повлияет на наследие композитора, потому что искусственное произведение не будет рассматриваться как часть его творчества.

Если первые результаты по оценке разработчиков были слишком механическими и повторяющимися, то спустя несколько месяцев наладки, композиции, написанные искусственным интеллектом, оказались гораздо более многообещающими.

Однако британский композитор и музыковед, профессор Манчестерского университета Барри Купер, автор альтернативного продолжения Десятой симфонии, который познакомился с фрагментом компьютерной музыки, заявил, что «это не звучало отдаленно, как убедительная реконструкция того, что задумал Бетховен».

Ранее подобные эксперименты уже проводили, дописывая музыку Иоаганна Себастьяна Баха, Густава Малера и Франца Шуберта. Так, по мнению экспертов, дописанная за автора восьмая симфония Шуберта оказалась ближе к саундтреку американского фильма, чем к работе австрийского композитора.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания DeepMind, специализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта, разработала программу на базе глубоких нейронных сетей для распознавания древних надписей на твёрдых материалах, таких как камень или керамика.

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