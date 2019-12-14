Нью-Йорк, США, , 19:00 — REGNUM Международная команда учёных впервые рассчитала массу всех объектов, находящихся в нашей галактике и пришла к выводу, что масса «Млечного пути» в 890 млрд раз больше массы нашего солнца. Статья с результатами расчётов приведена на сервере препринтов Корнелльского Университета ArXiv.

В предыдущем исследовании учёные пришли к выводу, что ширина «Млечного пути» составляет 256 тыс. световых лет. Рассчитать массу оказалось гораздо сложнее, ведь измерение происходит изнутри галактики, к тому же множество объектов оказываются скрытыми из-за скопления межзвездных газов.

Для расчётов учёные использовали модели движения звёзд и других объектов по «кривой вращения» — траектории уравновешивающей объекты гравитационными силами. В результате создаётся баланс, удерживающий звёзды от втягивания в черную дыру, расположенную в центре галактики, или выброса в космос за пределы «Млечного пути».

Рассчитав все балансы, учёные узнали массу всех объектов галактики, что в сумме составило 60 млрд солнц. Но учитывая, что 93% от всей материи составляет скрытая тёмная материя, окончательная оценка учёных составила 890 млрд масс солнц. Расчёты учёных согласуются с другими космологическими оценками, что подтверждает правоту предложенной модели.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские астрономы обнаружили необъяснимый избыток поступающего газа в нашу галактику — Млечный путь. Одним из возможных объяснений этого явления может быть то, что новый газ поступает из межгалактической среды. Млечный Путь, используя свое значительно большее гравитационное притяжение, чем у своих небольших по размеру спутниковых галактик, может выкачивать из них ресурсы.

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