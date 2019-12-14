Оттава, , 17:51 — REGNUM Канадские учёные из Университета Альберты, используя математическое моделирование, установили, что структура вируса ВИЧ отличается от той, которая до сих пор принималась учеными за единственно верную. Об этом сообщается в пресс-релизе учебного заведения.

Предыдущая модель утверждала, что вирус ВИЧ-1 находится в сферической оболочке. Когда он заражает здоровую клетку, оболочка сливается с клеточной стенкой и вирусное ДНК проникает в клетку. Однако, математическое моделирование показало невозможность этого процесса.

Учёные утверждают, что оболочка вируса больше похожа на цветки лепестка, которые раскрываются и выпускают ДНК вируса. Если модель окажется верна, то это означает, что можно будет разработать лекарства, мешающие раскрытию лепестков, а значит предотвращающие заражение вирусом ВИЧ клеток человека.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что канадские учёные обнаружили места, где вирус ВИЧ пережидает антиретровирусную терапию, чтобы вернуться в организм, что открывает возможности для полного излечения от ВИЧ.

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