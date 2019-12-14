Вашингтон, 14 декабря 2019, 16:56 — REGNUM Генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Стивен Кваст рассказал о технологии доставки человека в любую точку планеты за один час. Об этом 14 декабря сообщает издание The Drive.
«Эта технология может быть использована уже сегодня. Мы можем доставить человека в любую точку планеты менее, чем за один час», — отметил военный в комментарии изданию.
По данным экспертом The Drive, слова Кваста, имеющего впечатляющий опыт полетов — свыше 3 тыс. 300 часов, проведенных в воздухе — могут отражать реальное положение дел.
Речь идет о неких секретных космических технология, подробности которых не разглашаются. Также слова генерал-лейтенанта говорят, как считают аналитики, о заинтересованности Пентагона новыми технологиями.
Напомним, в апреле 2018 года президент американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл делала аналогичные заявления, утверждая, что подобная технология будет создана в течение ближайшего десятилетия.
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