Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Стивен Кваст рассказал о технологии доставки человека в любую точку планеты за один час. Об этом 14 декабря сообщает издание The Drive.

«Эта технология может быть использована уже сегодня. Мы можем доставить человека в любую точку планеты менее, чем за один час», — отметил военный в комментарии изданию.

По данным экспертом The Drive, слова Кваста, имеющего впечатляющий опыт полетов — свыше 3 тыс. 300 часов, проведенных в воздухе — могут отражать реальное положение дел.

Речь идет о неких секретных космических технология, подробности которых не разглашаются. Также слова генерал-лейтенанта говорят, как считают аналитики, о заинтересованности Пентагона новыми технологиями.

Напомним, в апреле 2018 года президент американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл делала аналогичные заявления, утверждая, что подобная технология будет создана в течение ближайшего десятилетия.

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