Вашингтон, , 16:17 — REGNUM Исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили особую комбинацию препаратов, которая позволяет расслаблять мочеточники, тем самым облегчая выход камней из почек. Об этом сообщает Nature biomedical engineering .

По статистике каждый десятый житель планеты на протяжении своей жизни сталкивается с проблемой камней в почках. Почечные камни — это небольшие, но плотные, каменистые образования (конкременты), образовавшиеся в почках, и состоящие из различных минеральных солей (оксалатов, фосфатов, карбонатов, уратов). По своей текстуре это достаточно плотные, с шиповатой поверхностью образования, которые при самопроизвольном выходе из почки могут ранить слизистую оболочку мочеточника, вызывая тем самым острую боль.

Таким образом, перед учеными стояла задача найти препараты, которые смогут уменьшить боль при непосредственной доставке их в мочеточники. В результате исследования была найдена комбинация двух известных лекарств — нифедипина, блокатора кальциевых каналов, применяемого для лечения гипертонии, и ингибитора Rho-киназы, используемого в лечения глаукомы.

Комбинированный препарат ученые протестировали на свиньях, вводя его непосредственно в мочеточники через цистоскоп. Результаты показали, что препарат уменьшил количество и продолжительность мышечных сокращений мочеточников, являвшихся причиной боли и спазма при выходе камней.

Найденная комбинация препаратов может быть использована и при проведении других медицинских процедур, таких как установка стентов и использование эндоскопов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что российские ученые создадут новый медицинский лазер для лечения пациентов с мочекаменной болезнью.

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