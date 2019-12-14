Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Ученые из Колледжа терапии и хирургии Колумбийского университета (США) провели исследование, результаты которого показывают, что люди, которые употребляют большое количество рафинированных углеводов (в том числе сахара), более склонны к развитию бессонницы.

В ходе исследования были собраны данные более чем 50 тыс. участников программы Инициатива по охране здоровья женщин в США. Анализы показали, что есть стойкая корреляция между рационом и качеством сна у женщин.

Дело в том, что высокоочищенные или рафинированные углеводы, которые есть в сахаре, а также в белом хлебе, белом рисе и различных газированных напитках с сахаром, имеют очень высокий гликемический индекс. В итоге употребление таких продуктов приводит к резкому повышению сахара в крови.

Организм в ответ на быстрый рост сахара в крови реагирует выработкой большого количества инсулина. Уровень сахара в крови резко снижается, а это, в свою очередь провоцирует выброс гормонов, в частности адреналина и кортизола. Эти гормоны и провоцируют бессонницу.

Ситуация в корне меняется, если человек употребляет цельные фрукты. Они тоже содержат быстрые углеводы, но в то же время в них есть и клетчатка, которая замедляет скорость усвоения и помогает предотвратить резкий всплеск глюкозы в крови.

Женщины страдающие бессоницей употребляли высокообработанную пищу, содержащую большое количество рафинированного схара. В естественных условиях таких продуктов не существует.