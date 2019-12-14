Москва, , 05:51 — REGNUM Российские космонавты с избыточным весом не будут включены в состав миссии на Луну в космическом корабле «Орел», сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы разработчика космического корабля.

По их данным, корабль способен доставить на орбиту спутника Земли полезный груз общей массой 420 килограммов, в который также входят четыре члена экипажа и 100 килограммов груза. Таким образом масса каждого космонавта с учетом скафандра не должна превышать 80 килограммов. Отмечается, что скафандр «Сокол-М», предназначенный для полетов на Луну, будет иметь массу в десять килограммов. Следовательно, максимальный вес космонавта не должен превышать 70 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал об оборудовании на будущей российской лунной базе. По его словам, база будет построена на южном полюсе Луны, на ней разместят оборудование для изучения дальнего космоса и специальные телескопы.

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