Москва, , 20:23 — REGNUM Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева и группа «ФосАгро» запускают совместный образовательный проект в интересах российского агропромышленного комплекса. Об этом было объявлено на Дне открытых дверей ФосАгро, состоявшемся недавно в стенах учебного заведения.

Первым шагом станет создание профильного учебного центра на базе Тимирязевки, который заработает весной следующего года. На его базе студенты будут изучать современные агротехнологии, разработанные специалистами агрономической службы ФосАгро при поддержке сотрудников Кубанского государственного аграрного университета и ВНИИА агрохимии им. Д.Н. Прянишникова.

«У Группы «ФосАгро», помимо образовательных программ по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для производственных предприятий, уже есть опыт реализации подобных проектов в аграрном секторе, — рассказывает заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ПАО «ФосАгро» Сергей Пронин. — Два года в Кубанском ГАУ успешно действует учебный центр «ФосАгро-Регион», оснащенный современным цифровым и оптическим оборудованием для изучения микробиологических свойств почвы и влияния минеральных удобрений на ее плодородие. Новый центр в Тимирязевке позволит нам своевременно отбирать наиболее талантливых студентов главного аграрного ВУЗа России, обучать их, знакомить с корпоративной культурой ФосАгро, чтобы они затем смогли быстро влиться в команду ФосАгро. В перспективе, центр будет не только готовить специалистов для ФосАгро, но и заниматься научными исследованиями для решения вопросов, которые ставят перед нами потребители минеральных удобрений по всему миру».

Директор по маркетингу и развитию ФосАгро Михаил Стёркин сообщил, что специалисты компании впоследствии оценят результаты работы проекта и, возможно, откроют подобные центры в аграрных вузах регионов своего присутствия: Черноземье, Поволжье и на Юге России.

«Мы готовы к гибким изменениям в учебных планах, чтобы студенческие практики проходили по периодам вегетации растений и студенты видели необходимый цикл агрохимических работ на полях, — отметил врио ректора РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Владимир Трухачев. — Более того, мы готовы совместно с ФосАгро обучать по курсу лекций преподавательский состав всех аграрных вузов страны. Тем самым тиражировать передовые знания и опыт на всю систему агрообразования, готовя специалистов нового поколения для российского аграрного сектора».

Напомним, на VI Конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес» заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов приветствовал образовательные инициативы российских компаний:

«Перед российским сельским хозяйством стоит задача увеличения экспорта, — напомнил он. — Это значит, что и направления развития российской аграрной науки должны быть экспортоориентированными. Во всем секторе должно возникнуть понимание того, что продукция, которую мы производим, будет востребована не только в нашей стране, но и за рубежом. Конечно, сегодня нам нужны современные профессиональные кадры, понимающие вызовы и задачи, стоящие перед российскими аграриями, и способные их эффективно решать. Десятками лет образованием кадров для наших аграриев занималось только государство. Сегодня и бизнес обратил внимание на аграрные ВУЗы, и начал участвовать в их жизни, разделив с государством нагрузку в части подготовки кадров. Есть блестящие примеры такого сотрудничества: от школьных экскурсий до стажировок на крупных предприятиях. Многие компании участвуют в совершенствовании материально-технической базы аграрных ВУЗов. Уверен, что эта тенденция сохранится, и мы будем всячески поддерживать ее».

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