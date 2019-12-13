Шанхай, Китай, , 19:42 — REGNUM Новый вариант химеотерапии против трижды негативного рака опробован специалистами Шанхайского онкологического центра, пишет 13 декабря Shanghai Daily.

Комментируя результаты исследования, учёный Чжиминь Шао пояснил, что этот вид рака груди обычно заканчивается летальным исходом. Единственный метод, позволяющий добиться ремиссии — химеотерапия.

Чжиминь Шао «Долгое время выживаемость во время пятилетнего периода ремиссии у пациентов оставалась на уровне 80%».

В методе новой комбинированной химиотерапии используется препарат капецитабин.

У тех пациентов, которые участвовали в клинических испытаниях, на 41% сократилась вероятность повторения заболевания. По сравнению с обычной химеотерапией число тех онкобольных, кому врачи смогли сохранить жизнь, увеличилась до 86,3%, то есть на 6,3%.

Отметим, что в клинических испытаниях новой методики участвовали 297 онкобольных. Исследование проводилось в 35 китайских медицинских учреждениях.

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