Москва, , 18:47 — REGNUM Совместные российско-венгерские эксперименты могут пройти, а Международной космической станции (МКС). Об этом было заявлено состоявшихся 13 декабря в Москве переговорах генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, в ходе встречи стороны «обсудили существующие и перспективные проекты двустороннего взаимодействия».

«Особое внимание во время обсуждения было уделено вопросам сотрудничества в области пилотируемой космонавтики: подготовка и полёт на МКС космонавта Венгрии, а также возможное проведение совместных российско-венгерских экспериментов на МКС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рогозин и Сийярто договорились продолжить обсуждение совместных космических проектов, следующая встреча представителей Роскосмоса и Венгрии может состояться в январе 2020 года в России.