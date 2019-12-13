Красноярск, , 10:10 — REGNUM Ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» рассчитали, что увеличение среднегодовой температуры и количества осадков сдвинет природные зоны на север и изменит структуру почвенного покрова Сибирского федерального округа, сообщает издание «Наука в Сибири».

По данным учёных, изменение климатических условий в Сибири происходит с большей скоростью, чем на территории России или планеты в целом. Если в среднем по стране за сто лет температура выросла на 1,26 °С, то для приенисейской Сибири, в пределах Красноярского края, — 1,44 °С. При этом ежегодная сумма осадков в среднем по региону возросла на 8,2 миллиметра. Если тенденция сохранится, то к 2050 году среднегодовая температура воздуха увеличится дополнительно на 0,5 °С, а сумма осадков — на 28 миллиметров.

«Такие изменения, с одной стороны, могут положительно сказаться на сельскохозяйственной отрасли региона, где не хватает тепла и влаги. В условиях изменяющегося климата увеличится продолжительность вегетационного периода, что открывает перспективы выращивания на севере земледельческой зоны Сибири теплолюбивых культур — скороспелых сортов кукурузы, чечевицы, сои. Однако стоит учитывать, что в это же время на юге Сибири за счёт повышения температуры и неравномерного выпадения осадков почвы будут иссушаться. Это приведет к их деградации», — отмечает заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства ФИЦ КНЦ СО РАН, доктор сельскохозяйственных наук Александр Шпедт.

По словам Шпедта, потребуется дополнительное орошение и активное применение минеральных удобрений. В противном случае ведение сельского хозяйства здесь станет неустойчивым.

Представленные прогнозы, подчёркивает учёный, указывают на необходимость направлять инвестиции в сторону севера — для стабильного развития аграрной отрасли в целом.