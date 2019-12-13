Новосибирск, 13 декабря 2019, 08:43 — REGNUM В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) разработали новый снаряд для гаубицы Д-30 и самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика», сообщает пресс-служба вуза.
«На протяжении трёх лет мы разрабатывали снаряд повышенной точности и мощности. Испытания проводили на территории Новосибирского НИИ измерительных приборов», — прокомментировал доктор технических наук, заведующий кафедрой газодинамических импульсных устройств НГТУ НЭТИ Анатолий Гуськов.
Специалисты отмечают, что за счёт новой конструкции улучшился баланс снаряда, точность попадания повысилась на 30%.
Разработку представили на выставке «Вузпромэкспо» в Москве 11 декабря.