Екатеринбург, , 06:18 — REGNUM Более 10 млн рублей получат на развитие своих проектов молодые учёные Урала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Финансирование предусмотрено для победителей финального отборочного этапа общероссийского конкурса для студентов вузов и молодых учёных «УМНИК». Каждый из тех, кто пройдёт этап получит 500 тыс. рублей.

Отметим, что финальный этап проходил в Екатеринбурге на базе аграрного университета в течение трёх дней. Представленные проекты оценивала экспертная комиссия, по итогам решения которой будут распределены гранты.

Напомним, что в Свердловской области федеральная программа «УМНИК» действует 12 лет. За это время более 600 молодых учёных получили финансирование на развитие своих проектов.