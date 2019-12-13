Чэнду, Китай, , 05:49 — REGNUM Книга по медицине, основанная на надписях на бамбуковых пластинах, найденная в гробнице времен Западная Хань (206 до н.э. — 25 н.э.) будет опубликована в 2020 году, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

Медицинские бамбуковые пластины могут принадлежать к медицинской классике от последователей великого китайского врача и пионера китайкой медицины Бянь Цюэ жившего в период Сражающихся Царств (475 — 221 до н.э.).

Книга была сверстана на основе найденных в гробницах документов и реликвий Университетом Китайской Народной медицины города Чэнду спустя шесть лет расшифровки. Гробница была найдена во время строительства метро в столице провинции Сычуань городе Чэнду. В ней содержались деревянные таблички и бамбуковые пластины по медицине, наряду с изображением акупунктурных точек.

Всего более 960 бамбуковых пластин с более чем 25 тыс. иероглифов было найдено, включая восемь медицинских книг о базовой теории традиционной китайской медицины, акупунктуры, а также рецепты и прочие документы.