Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Аэрокосмическое агентство США определило конкретные места забора образцов пород с поверхности астероида Бенну, сообщили 12 декабря на пресс-конференции сотрудники космической миссии OSIRIS-REx.

Напомним, космический зонд OSIRIS-REx в 2020 году должен осуществить посадку на астероид Бенну и взять пробы пород.

Приоритетной точкой забора образцов с астероида станет двадцатиметровая площадка с условным обозначением «Соловей» (Nightingale).

Учёные считают эту точку более прохладной и надеются что в таких условиях частицы раннего периода формирования Солнечной системы могут сохраниться лучше.

Запасной точкой назначен район «Страус» (Ostrich) на экваторе астероида.

Как сообщало ИА REGNUM, космический зонд OSIRIS-REx был запущен в сентябре 2016 года к 500-метровому астероиду Бенну, также известному под номером 1999 RQ36.

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