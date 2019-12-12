Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Космический корабль Dragon в марте 2020 года должен доставить на борт Международной космической станции (МКС) образцы конопли, сообщает 12 декабря The Sun.

Растения планируют использовать в научных экспериментах, при помощи которых ученые хотят проверить гипотезу о мутации земной флоры в космических условиях.

Ещё одной целью исследования станет изучение влияния невесомости и космического излучения на гены конопли.

«Это сделает возможным увидеть, сохранятся ли эти мутации после возвращения растения на Землю и можно ли побывавшую в космосе коноплю использовать в каких-то новых коммерческих целях», — заявил один из авторов эксперимента.

Исследователи подчёркивают, что выбранный ими сорт конопли не имеет психоактивного эффекта.

После месяца пребывания на орбите конопля вернётся на Землю, где с ней продолжат экспериментировать сотрудники Университета Колорадо.

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